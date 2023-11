Business news: Renault e Nissan ufficializzano la nuova alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore automobilistico francese Renault e quello giapponese Nissan hanno lanciato ufficialmente una nuova alleanza, che sostituirà quella dove è implicata anche Mitsubishi. È quanto si legge in un comunicato diffuso da Renault. L'annuncio è arrivato dopo il via libera delle autorità competenti. Il nuovo accordo, annunciato a febbraio, prevede un riassetto delle partecipazioni incrociate tra i due gruppi. Il gruppo francese porta la sua partecipazione in Nissan dal 43,4 per cento al 15 per cento, la stessa quota detenuta dal costruttore nipponico nel capitale francese. Il 28,4 per cento perso da Renault andrà in un fondo fiduciario francese che potrà in seguito essere rivenduto, anche se Nissan ha il diritto alla prima offerta, che potrebbe andare a suo favore o a quello di un terzo designato dall'azienda. Nell'attesa, Renault continuerà a percepirne i dividendi. (Frp)