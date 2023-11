Business news: AstraZeneca migliora stime dopo aumento complessivo dei ricavi del 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa farmaceutica con sede a Londra, AstraZeneca, ha rivisto al rialzo le previsioni sulle vendite per l'intero anno dopo che un aumento complessivo del 5 per cento dei ricavi ha compensato il calo dei prodotti legati al Covid-19. Come riporta il quotidiano "Financial Times", escludendo i prodotti legati al coronavirus, le vendite nel terzo trimestre di AstraZeneca sono cresciute del 13 per cento, arrivando a 11,49 miliardi di dollari (10,7 milioni di euro), sostenute da tutti i prodotti legati al settore oncologia e malattie rare. I ricavi per singola azione sono cresciuti del 9 per cento. (Rel)