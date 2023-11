Business news: Repubblica Ceca, utile netto gruppo Cez a 1,2 miliardi di euro in primi tre trimestri 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico ceco Cez ha realizzato un utile netto di 29,8 miliardi di corone (1,2 miliardi di euro) nei primi tre trimestri dell’anno, in calo di 22,5 miliardi anno su anno (914 milioni di euro; -43 per cento). Lo ha reso noto la società. La causa principale di questa diminuzione, ha spiegato il relativo comunicato, è la tassa sugli extraprofitti che è entrata in vigore quest’anno, che ha aumentato i costi per l’azienda di 21 miliardi di corone (853 milioni di euro). (Vap)