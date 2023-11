Medio Oriente: ambasciatore israeliano, Onu è un altro complice di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di istituzioni internazionali come le Nazioni Unite in merito alla situazione nella Striscia di Gaza “non riflettono la realtà”, e per anni l’Onu ha rifiutato di istituire meccanismi di verifica adeguati. Lo ha detto il rappresentante permanente israeliano alle Nazioni Unite, Gilad Erdan, durante la riunione odierna del Consiglio di sicurezza. “L’Onu è un altro complice”, ha aggiunto, sottolineando che il movimento islamista palestinese ha trasformato la Striscia di Gaza in una “trappola per terroristi”. L’ambasciatore ha poi ribadito che Israele sta facendo il possibile per fornire soluzioni tese a minimizzare i rischi per i civili, ma che Hamas impedisce a chiunque di lasciare la zona. “Hamas sta commettendo crimini di guerra di proporzioni enormi: ogni dottore e ogni civile a Gaza è uno scudo umano per i terroristi”, ha continuato, aggiungendo che i combattenti di Hamas hanno sparato contro i civili che hanno tentato di lasciare la Striscia. (Was)