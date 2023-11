© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intensità delle piogge sulla zona pratese ha determinato nuovamente in un tratto del torrente Bagnolo la tracimazione di acque sull’argine. Lo scrive sui social il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. “Occorre quindi nella zona usare misure precauzionali e quindi evitare movimenti in auto e tantomeno a piedi e recarsi ai piani più alti”, aggiunge. Sono in corso le evacuazioni. (Rin)