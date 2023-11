Business news: Commissione Ue eroga primo pagamento Pnrr all'Estonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea eroga il primo pagamento di 238,5 milioni di euro all'Estonia nell'ambito dello strumento per la ripresa e la resilienza. Il pagamento è stato reso possibile grazie al raggiungimento da parte dell'Estonia delle 28 tappe e di un obiettivo legati alla prima e alla seconda tranche del suo Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), si legge in una nota dell'esecutivo Ue. A seguito dell'adozione da parte del Consiglio dell'Ue, il 16 giugno scorso, di una revisione del Pnrr estone insieme al capitolo RepowerEu, il Piano sarà finanziato con 953 milioni di euro in sovvenzioni, il 13 per cento delle quali (126 milioni di euro) è stato erogato a Tallinn come prefinanziamento il 17 dicembre 2021. (Beb)