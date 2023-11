Camera: 15-16 novembre audizioni Pionati e Natale in commissione Vigilanza Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 15 novembre, alle ore 8, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione di Francesco Pionati, direttore del Giornale radio e Rai radio uno. Giovedì, alla stessa ora, audizione di Roberto Natale, direttore Rai per la sostenibilità - Esg. Gli appuntamenti – rende noto l’ufficio stampa della Camera – vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)