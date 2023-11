Medio Oriente: “Wsj”, per intelligence Usa numeri di Gaza sui morti sono accurati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di intelligence statunitensi hanno iniziato a credere che il numero delle persone morte durante la guerra tra Israele e Hamas, pubblicato oggi dal ministero della Sanità di Gaza, sia accurato. Lo hanno riferito fonti anonime al “Wall Street Journal”, dopo che le autorità di Gaza, controllate da Hamas, hanno annunciato oggi che il numero di persone morte nella striscia e in Cisgiordania dal 7 ottobre scorso è pari a 11.208. Si tratterebbe di un cambiamento all’interno della narrativa dell’amministrazione Biden relativamente al conflitto nella striscia di Gaza, che più volte in passato ha definito inattendibili i numeri pubblicati dal ministero della Sanità controllato da Hamas. (Was)