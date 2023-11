Medio Oriente: “Haaretz”, progressi nei negoziati indiretti Israele-Hamas su rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e il movimento islamista palestinese Hamas stanno facendo progressi nei negoziati indiretti sulla liberazione degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, ma hanno ancora finalizzato le linee generali dell'accordo. Lo riferisce il quotidiano israeliano “Haaretz”, citando fonti vicine al dossier. “Le parti continuano a portare avanti un'iniziativa per liberare un numero significativo di ostaggi, ma, contrariamente a quanto pubblicato, il loro numero e identità non sono ancora stati concordati, così come il calendario esatto del trasferimento”, aggiunge il giornale israeliano. Secondo “Haaretz”, la visita del capo del Mossad, Dedi Barnea, avvenuta ieri in Qatar, Paese che ospita la leadership di Hamas, e il successivo annuncio statunitense della disponibilità di Israele ad una tregua umanitaria “hanno creato un clima che consente progressi significativi nel prossimo futuro”. Nelle ultime settimane il Qatar ha promosso un'iniziativa volta a ottenere la liberazione di tutti gli ostaggi civili detenuti da Hamas. Tuttavia, l'operazione militare di terra israeliana, così come le difficoltà di Hamas nel presentare una documentazione accurata del numero di ostaggi in suo possesso e delle loro condizioni, hanno complicato l’accordo. Secondo una fonte vicina ai colloqui citata dal quotidiano israeliano, durante le discussioni è emersa la possibilità che, in cambio della liberazione degli ostaggi, “Israele rilasci le donne detenute palestinesi, così come i prigionieri anziani o molto giovani”. (Res)