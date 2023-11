Brasile: governo torna a imporre import su auto elettriche dal primo gennaio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di Commercio Estero (Camex) del Brasile ha deciso di ripristinare, a partire da gennaio 2024, la tassa di importazione per le auto elettriche, ibride e ibride plug-in, che era stata azzerata nel 2015. In precedenza, l'aliquota era del 35 percento, la stessa imposta ai veicoli a combustione importati. Le auto ibride, fino ad oggi, hanno beneficiato di un'aliquota agevolata del 4 percento. La decisione odierna della Camex prevede una graduale ripresa del pagamento dei dazi, culminando nuovamente nell'aliquota del 35 percento entro il 2026. Per le auto ibride, l'aliquota sarà del 12 percento dal primo gennaio 2024 al 30 giugno, aumentando successivamente al 25 percento. Dal primo luglio 2025, la tariffa raggiungerà il 30 percento, per poi tornare al 35 percento da luglio 2026. Per le auto ibride plug-in, la tariffa sarà del 12 percento dal primo gennaio 2024 al 30 giugno 2024, successivamente aumentando al 20 percento. A partire dal 1 luglio 2025, il dazio crescerà al 28 percento, per poi arrivare al 35 percento nel luglio 2026. Per le auto elettriche, l'incremento seguirà la stessa cadenza temporale con aliquote del 10, 18, 25 e infine 35 percento. Per quanto riguarda i camion elettrici, il dazio sarà del 20 percento dal primo gennaio, aumentando al 35 percento già a partire dal primo luglio.(Brb)