Camera: 12 novembre Mulè a messa per caduti militari e civili in missioni internazionali pace

23 luglio 2021

- Domenica 12 novembre, alle ore 10:30, presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli al Campidoglio, si celebra la Santa messa in suffragio di tutti i "Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace". Partecipa – rende noto l’ufficio stampa della Camera – il vicepresidente della Camera. Giorgio Mulè. (Com)