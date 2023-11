Roma: domenica messa per i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 12 novembre, alle ore 10,30, presso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli al Campidoglio, si celebra la Santa Messa in suffragio di tutti i "Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace". Lo rende noto l'ufficio stampa della Camera dei deputati. Alla cerimonia, si legge ancora, partecipa il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. (Com)