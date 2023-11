Medio Oriente: Macron, “Israele si fermi, continui bombardamenti su gaza ingiustificati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato all’emittente televisiva britannica “Bbc” che “non c’è alcuna giustificazione” per i continui bombardamenti israeliani su Gaza, aggiungendo che un cessate il fuoco andrebbe a beneficio di Israele. Il leader francese ha affermato di riconoscere il diritto di Israele a difendersi, ma ha comunque esortato "a fermare questi bombardamenti" su Gaza. "Di fatto, oggi, i civili vengono bombardati. Questi bambini, queste donne, questi anziani vengono bombardati e uccisi. Non c'è alcuna ragione per questo e nessuna legittimità. Esortiamo Israele a fermarsi", ha detto il titolare dell’Eliseo, auspicando che anche altri leader occidentali su uniscano al suo appello per un cessate il fuoco. Macron ha sottolineato che la Francia “condanna chiaramente” le azioni “terroristiche” del movimento islamista palestinese Hamas. (Res)