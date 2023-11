Legge stabilità: Fitto, pesano superbonus, spesa pubblica e aumento dei tassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di stabilità sconta il costo del superbonus e della spesa pubblica, così come una minore agibilità per via dell'aumento dei tassi “che toglie una manovrabilità altrettanto importante”. Lo ha detto il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto durante l'assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull'Oglio (Bs). Parliamo di una manovra da 28 miliardi di euro, ma il superbonus ha pesato, complessivamente, per 140 miliardi, Non sono giustificazioni, ma elementi di riflessione per capire quello che si deve o non si deve fare”. Il ministro ha poi ricordato il tema della spesa pubblica “nel 2019 in Italia era di 810 miliardi di euro, nel 2022 era di 1084 miliardi di euro. La qualità di questa spesa è un tema su cui si può ragionare molto”. (Rem)