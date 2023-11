Mps: Salvini, orgoglioso di aver combattuto per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono orgoglioso di aver combattuto per difendere e rilanciare Mps mentre altri la volevano svendere. Così in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo la decisione di Fitch Ratings che ha migliorato il rating di Monte dei Paschi di Siena. “Ora lo stesso Monte dei Paschi di Siena può diventare protagonista della creazione di un terzo polo bancario, con una particolare attenzione per le Pmi”, aggiunge. (Rin)