Arabia Saudita: bin Salman riceve primo ministro etiope, intesa per comitato ministeriale congiunto

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, ha ricevuto a Ryad il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed Ali. L'incontro, ha scritto il governante etiope su X, ha permesso di discutere "questioni bilaterali e regionali, tra cui lo sviluppo e le riforme economiche dell'Etiopia, nonché il ruolo svolto dall'Etiopia nella regione. I nostri due paesi hanno molti interessi strategici su cui cooperare e a tal fine abbiamo raggiunto un’intesa per istituire un comitato ministeriale congiunto di alto livello; per il sostegno saudita alle riforme macroeconomiche dell'Etiopia attraverso la ristrutturazione del debito; cooperazione energetica e finanziamenti e investimenti per lo sviluppo".(Res)