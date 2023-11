Camera: 15 novembre audizione Santanchè su situazione turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 15 novembre, alle ore 14:45, la commissione Attività produttive della Camera svolge l'audizione del ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, in merito alla situazione del turismo anche alla luce della chiusura della stagione estiva 2023 e all'esito della campagna promozionale curata dal ministero del Turismo. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)