Riforme: Centinaio (Lega), maggioranza non deve arroccarsi

- Spero che la riforma costituzionale non venga fatta a colpi di maggioranza. “Sarò un sognatore, ma penso che dovremmo muoverci come i Padri costituenti, guardando non alla maggioranza attuale ma a quelle che verranno. Il mio auspicio è che le minoranze vogliano confrontarsi e la maggioranza decida di non arroccarsi, perché così sarebbe un fallimento". Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, della Lega, intervenendo a Stresa al forum organizzato dalla Fondazione Iniziativa Europa. "Il percorso parte dal programma di centrodestra votato dagli elettori, che comprendeva il premierato e l'autonomia differenziata, ma poi bisogna cercare di allargare il consenso. So che in Parlamento ci sono visioni diverse e sarà difficile arrivare ad avere una maggioranza larga, ma dobbiamo provarci", ha concluso Centinaio. (Rin)