Usa: minacce di morte alla deputata Marjorie Taylor Greene, arrestato un uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo residente Georgia è stato arrestato dopo avere telefonato all’ufficio della deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene, minacciando di ucciderla. Il suo staff ha confermato che il responsabile, Sean Patrick Cirillo, ha chiamato l’ufficio del distretto della Greene, affermando di possedere un fucile da cecchino. “La ucciderò la prossima settimana”, ha detto l’uomo, minacciando anche la famiglia. L’ufficio della deputata ha aggiunto in una nota che la segnalazione ha fatto attivare la polizia locale, la sicurezza del Congresso e il Federal Bureau of Investigation (Fbi), che ha effettuato l'arresto. (Was)