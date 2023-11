Medio Oriente: Trump, a Gaza bisogna lasciare che le cose facciano il loro corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’odio è una delle componenti che rendono particolarmente complesso il conflitto nella Striscia di Gaza, nel quadro della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una intervista con l’emittente “Univision”. “Non esiste odio più intenso di quello che i palestinesi nutrono per Israele, e probabilmente viceversa: non saprei”, ha detto, aggiungendo che talvolta è necessario “lasciare che le cose facciano il loro corso”, nonostante le preoccupazioni espresse a più riprese dalla comunità internazionale in merito al crescente numero di morti tra i civili. “Molte persone stanno morendo, e probabilmente occorre lasciare che le cose facciano il loro corso: la guerra non sarebbe mai dovuta iniziare”, ha continuato, aggiungendo che durante la sua presidenza il conflitto non sarebbe esploso grazie alle pressioni della sua amministrazione sull’Iran. (Was)