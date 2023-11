Medio Oriente: Save the Children, gli ospedali e le scuole non possono essere campi di battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al bombardamento del più grande complesso ospedaliero di Gaza e di altri tre ospedali, Save the Children chiede che gli attacchi agli ospedali e alle scuole di Gaza, dove secondo le Nazioni Unite si rifugiano quasi un milione di civili, cessino immediatamente. "Gli ospedali e le scuole non possono essere campi di battaglia e i bambini non possono essere bersagli. Eppure a Gaza vengono attaccati quotidianamente. Ospedali e scuole ospitano pazienti, sfollati, personale sanitario e scolastico, che devono essere protetti. Gli attacchi continui e sistematici devono finire. Anche in tempo di guerra, dobbiamo mantenere un briciolo di umanità", ha dichiarato Jason Lee, Direttore di Save the Children nei Territori palestinesi. (Com)