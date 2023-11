Europa: Bonomi (Confindustria), la vera integrazione l'hanno portata le imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vera Europa “l'hanno integrata le imprese, oggi siamo integrati con tedeschi, francesi e spagnoli. Questa è la vera Europa. Da due anni Business Europe sta portando le stessi tesi, è la politica che non riesce a leggere questa cosa, non riesce a rispondere per problemi suoi interni”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, durante l'assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull'Oglio (Bs). (Rem)