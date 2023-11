Europa: Bonomi (Confindustria), se fossimo coesi avremmo capacità di competere con Usa e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se fossimo un continente coeso "saremmo molto forti, avremmo la capacità di competere con Usa e Cina, se fossimo cooperativi". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, durante l'assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull'Oglio (Bs) sottolineando che “l'ultima volta che ho visto l'Europa cooperativa è stato dopo il periodo pandemico, dopo ogni stato membro è andato per la sua strada e questo è un problema”. La Cina, ha proseguito Bonomi, “ha deciso di essere-il primo Paese tecnologico al mondo, gli Usa hanno lanciato un piano con cui diceva che le filiere strategiche le vogliono in casa. L'Europa ha deciso di essere il campione mondiale della sostenibilità: Cina e Usa mettono trilioni di dollari, la risposta della Ue è arrangiatevi. Questa non è la strada corretta, questo vuol dire distruggere l'industria europea e senza l'industria europea non c'è l'Europa”. (Rem)