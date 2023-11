Lazio: Savo (Fd'I), con piano regionale per non autosufficienza mettiamo al centro i disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Illustrato questa mattina nel corso della VII Commissione Sanità, Politiche Sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare, che si è svolta nella Sala degli Etruschi presso la sede del Consiglio regionale del Lazio, il Piano regionale per la non autosufficienza e politiche sociali, alla presenza dell'assessore regionale ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona, Massimiliano Maselli. "Azioni di sostegno alle famiglie, strumenti concreti e risorse per oltre 180 milioni di euro per un piano regionale che metta al centro le persone non autosufficienti e con grave disabilità, favorendone la permanenza nel loro ambiente domestico oltre che nel contesto sociale, ambientale e relazionale". Lo dice in una nota la presidente di Commissione, Alessia Savo. "Di questo abbiamo parlato oggi in Commissione sanità con l'assessore ai Servizi sociali e disabilità, Massimiliano Maselli, puntando l'attenzione soprattutto sull'efficacia di un percorso concreto e puntuale che in tre anni (2022-2024) possa giungere alla compiuta integrazione tra il comparto sanitario e quello sociale. Perché solo lavorando insieme si può creare una rete di risposte complesse e diversificate che portino a una seria integrazione socio-sanitaria". (segue) (Com)