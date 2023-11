Lazio: Savo (Fd'I), con piano regionale per non autosufficienza mettiamo al centro i disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra gli strumenti individuati – ha proseguito la Savo - figurano il rafforzamento dei Punti unici di accesso ai Servizi sociali e sociosanitari (Pua), la sperimentazione di Pua mobili per rispondere alle esigenze di quei contesti territoriali con una dispersione di popolazione, piccoli comuni o frazioni e l'implementazione e promozione di Agenzie per la vita indipendente. Tra le novità introdotte per i prossimi tre anni è stato previsto che per una effettiva integrazione sociosanitaria sia presente l’assistente sociale dei comuni afferenti al relativo ambito territoriale, che abbia un inquadramento contrattuale che permetta eventuali autorizzazioni di spesa. Una qualità di vita migliore per i disabili, l'incentivazione di una vita indipendente, un invecchiamento attivo per gli anziani: sono tutte azioni imprescindibili per un territorio che si dica inclusivo e pienamente rispondente ai bisogni della popolazione nel suo complesso. Ed è questa la Regione che noi siamo!". Tutte le linee del Piano Regionale sono state raccordate alle norme nazionali al Piano nazionale per la non autosufficienza, con la legge quadro sulla disabilità e con quella sul Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti (legge 33/2023). (Com)