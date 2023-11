Mediobanca: 13 novembre avvio programma acquisto azioni proprie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna operazione di acquisto potrà avvenire ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto. Inoltre, il prezzo di acquisto non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10 per cento rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente, salvo circostanze di carattere eccezionale legate a condizioni di volatilità dei mercati. Gli acquisti potranno avvenire in una o più volte nel rispetto della normativa e saranno effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e comunque in conformità all'autorizzazione Bce. Il programma si concluderà entro dodici mesi dall'autorizzazione Bce. Le operazioni effettuate saranno comunicate al mercato nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente. (Com)