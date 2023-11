Camera: 13 novembre audizioni su Parco Portofino, Deposito rifiuti radioattivi, Cop 28

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 13 novembre, la commissione Ambiente della Camera svolge le seguenti audizioni. Sulle tematiche riguardanti l'istituzione definitiva del Parco nazionale di Portofino: ore 11:30 Italia Nostra; ore 11:40 Lega italiana protezione uccelli (Lipu); ore 11:50 Legambiente; ore 12 Regione Liguria. Nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge recante modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità: ore 13:45 Kyoto club; ore 13:55 Greenpeace; ore 14:15 Save the Children sulle tematiche riguardanti i cambiamenti climatici in vista della 28ma Conferenza delle Nazioni Unite (Cop 28) di Dubai; ore 14.30 sindaci dei Comuni di Avegno, Camogli, Chiavari, Cicagna, Coreglia ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Tribogna e Zoagli sulle tematiche riguardanti l'istituzione definitiva del Parco nazionale di Portofino. Gli appuntamenti – rende noto l’ufficio stampa della Camera – vengono trasmessi in diretta webtv. (Com)