Pnrr: Fitto, non è sfida del governo Meloni, ma dell'Italia e della Commissione Ue

- Il Pnrr "non è una sfida del governo Meloni è una sfida dell'Italia e la principale sfida dell'Europa e di questa Commissione europea, perché il Pnrr italiano è il più grande in Europa". Lo ha detto il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto durante l'assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull'Oglio (Bs) sottolineando che "se riesce o non riesce vuol dire far riuscire o meno l'impianto complessivo del recovery plan”. (Rem)