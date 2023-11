Torino: Confindustria, designata “Capitale della cultura d’impresa 2024” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’annuncio dell’assegnazione del titolo di Capitale della cultura d’impresa 2024, Giorgio Marsiaj ha preso la parola esprimendo la sua soddisfazione e spiegando il senso dell’iniziativa: “Questo titolo è un onore per tutti i torinesi: cittadini, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e degli atenei cittadini. Abbiamo lavorato insieme al dossier di candidatura con la volontà di dar vita a un progetto che non fosse solo l’espressione dell’Unione Industriali Torino, ma rappresentativo dell’intero territorio e capace di illustrarne le tante sfaccettature. Il risultato conseguito premia tale approccio ed è un passaggio importante per l’evoluzione della città, un investimento che va oltre l’anno in cui saremo ‘capitale’, perché guarda nel lungo periodo alla trasformazione del tessuto cittadino, anche grazie a una forte sinergia tra pubblico e privato. Il nostro dossier di candidatura è intitolato ‘Torino, spazio al futuro’, che non ha caso era anche il titolo della nostra Assemblea generale di lunedì scorso; ciò a sottolineare che la nostra sfida è quella di contribuire ad un ridisegno della città, con l’obiettivo di individuare soluzioni sostenibili in termini ambientali, economici e sociali, con una logica inclusiva e di attenzione alle comunità locali. Perseguendo inoltre l’obiettivo dell’attrattività, sia in termini di investimenti, sia e soprattutto verso le nuove generazioni: portare giovani talenti a Torino è la migliore soluzione per contrastare il declino demografico e nutrire il nostro sistema economico e imprenditoriale di stimoli e proposte innovative". (segue) (Rpi)