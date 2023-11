Droga: Polizia, arrestato 40enne alla stazione centrale di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, gli agenti del compartimento Polizia ferroviaria, nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio ad "Alto Impatto", finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel perimetro esterno della Stazione Fs di Napoli Centrale, hanno tratto in arresto un 40enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli operatori – riferisce una nota – hanno notato, nei pressi dell'ingresso della linea 2 della metropolitana, uno scambio tra due uomini e sono immediatamente intervenuti bloccando quello che aveva ceduto un involucro all'altro in cambio di denaro e che, difatti, è stato trovato in possesso di 30 stecche di hashish del peso complessivo di 86 grammi e di 100 euro. Ancora, durante l'attività di controllo sono stati ispezionati 208 bagagli ed identificate complessivamente 439 persone, di cui 65 con precedenti di polizia e tre sanzionate ai sensi del regolamento di Polizia ferroviaria poiché sorprese a chiedere denaro; alle quali è stato altresì notificato l'ordine di allontanamento dalla stazione. (Com)