Riforme: Meloni a italiani, volete decidere voi o i partiti?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voi cosa volete fare, volete contare e decidere o stare a guardare mentre i partiti decidono per voi? Questa è la domanda che faremo se sarà necessario e quando sarà necessario. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel video dedicato alla rubrica “Gli appunti di Giorgia” pubblicato sui social, rivolgendosi agli italiani. “Questa riforma non serve a qualcuno ma a tutti, e lo sanno anche quelli che per calcolo politico la stanno osteggiando, senza però offrire argomenti seri, perché certo non possono dire la verità. Che si sono cioè abituati a governare perdendo le elezioni che vogliono continuare a fare così anche in futuro”, ha aggiunto. (Rin)