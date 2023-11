Camera: il 13 e il 14 novembre audizioni su legge Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Commissioni riunite Bilancio Camera e Senato, presso l'Aula convegni del Senato, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, svolgono le seguenti audizioni. Lunedì 13 novembre, ore 10.30, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani, Cna e Confassociazioni; ore 11.30, Confindustria; ore 12.30, Confapi, Confimi Industria, Conflavoro Pmi e Federdistribuzione; ore 14, Anci, Upi, Uncem e Conferenza delle regioni e delle province autonome; ore 16.30, Banca d'Italia; ore 17.30, Corte dei conti; ore 18.30, Cnel; ore 19.15, Istat. Martedì 14, ore 9.30, Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari; ore 11, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.(Rin)