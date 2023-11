Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9:30, Asti, Polo Universitario UniAstiss, il vicepresidente Carosso partecipa al taglio del nastro del Salone dell’Orientamento post I cicloOre 11, Castagnole delle Lanze (AT), il vicepresidente Carosso partecipa alla giornata di Open Day AnpasOre 11, Rosignano Monferrato (AL), Castello di Uviglie, Castello, l’assessore Poggio partecipa alla presentazione del programma di di “Città europea del Vino 2024 Alto Piemonte Gran Monferrato”Ore 15, Tagliolo Monferrato (AL), Castello, Castello, l’assessore Poggio partecipa alla presentazione del programma di “Città europea del Vino 2024 Alto Piemonte Gran Monferrato”Ore 15, Boca (NO), Podere ai Valloni, via Traversagna 1, l’assessore Marnati partecipa alla presentazione del programma di di “Città europea del Vino 2024 Alto Piemonte Gran Monferrato” (segue) (Rpi)