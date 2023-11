Ponte Stretto: Lega, porterà all'Italia lavoro, investimenti e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per milioni di cittadini calabresi e siciliani, come per tutti gli italiani, il Ponte significherà lavoro, sicurezza, velocità, investimenti, salute, sostenibilità ambientale, insomma un futuro migliore. Dopo cinquant’anni di chiacchiere, grazie alla Lega e al governo si passerà dalle parole ai fatti, che comprendono anche 30 miliardi di investimenti su strade, autostrade e ferrovie sia in Calabria che in Sicilia”. E' quanto si legge in una nota della Lega. (Rin)