Imprese: Gussalli Beretta (Confindustria Brescia), per cogliere opportunità serve supporto per innovazione e sviluppo

- In uno scenario di incertezza non mancano le opportunità, si aprono spazi di crescita e sviluppo per le imprese delle nostre province con l'accorciamento delle catene di fornitura, la transizione green e la digitalizzazione. Lo ha detto Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia, durante l'assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull'Oglio (Bs) sottolineando che, per cogliere queste opportunità “servono investimenti a supporto delle imprese in innovazione e sviluppo”. (Rem)