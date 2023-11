Veneto: assessore Sviluppo Economico, Regione crede in candidatura Colli Euganei riserva biosfera Mab Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione crede nella candidatura dei Colli Euganei a riserva della Biosfera Man Unesco. Lo ha dichiarato Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo Economico che ha preso parte alla presentazione del Dossier di candidatura all'Abbazia di Praglia a Teolo (Pd). "La Regione ha sostenuto e continuerà a sostenere la candidatura dei territori dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il programma Mab Unesco - ha spiegato - perché siamo fermamente convinti che porterà l'intero territorio euganeo a crescere dal punto di vista economico e sociale, facendo leva su un'altra occasione di sviluppo turistico". "È un'occasione fondamentale per valorizzare le bellezze dell'area dei Colli Euganei e di tutto il territorio padovano - ha aggiunto -: un patrimonio naturale, culturale, enogastronomico che siamo orgogliosi di far conoscere a tutto il mondo". "In Veneto – ha sottolineato Marcato - possiamo vantare il record di 9 siti riconosciuti Patrimonio dell'Umanità insieme ad una pregiata selezione di patrimoni immateriali e veri tesori naturalistici degni di essere riserve della biosfera Unesco. Crediamo molto in questi riconoscimenti internazionali, come certificazione assoluta delle peculiarità del nostro territorio e come volano per la diffusione dell'immagine del Veneto in tutto il mondo". "Accanto a questi siti già riconosciuti nell'ultimo periodo sono stati avviati nuovi percorsi da parte di Enti ed istituzioni pubbliche per la candidatura di un bene o di un elemento o di un territorio ad essere inserito nelle varie liste Unesco – ha concluso -. Sono fermamente convinto che con il lavoro di squadra l'obiettivo sarà raggiunto nei tempi previsti e i risultati saranno un vero volano di crescita per tutta l'area euganea".(Rev)