Medio Oriente: si combatte intorno all’ospedale Al Shifa, Israele smentisce accordo su scambio prigionieri

- Al 35esimo giorno consecutivo di conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, sono in corso intensi combattimenti intorno all’ospedale Al Shifa, a Gaza City, dove Israele ritiene ci sia il comando centrale della fazione islamica. Secondo il ministero della Sanità della Striscia di Gaza, gestito da Hamas, i carri armati israeliani hanno ormai circondato quattro ospedali "da tutte le direzioni". Di fronte all’aggravarsi della situazione umanitaria nell’exclave palestinese, la Mezzaluna rossa palestinese ha fatto sapere che il fuoco israeliano ha colpito il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Al Quds di Gaza City. Intanto, l’emittente israeliana “Kan”, ha negato la presenza di un accordo sullo scambio di prigionieri e la liberazione degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas dallo scorso 7 ottobre, smentendo quanto precedentemente annunciato dal canale saudita “Al Arabiya”, che aveva parlato di un accordo per rilasciare 100 donne e minori. Durante la giornata, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno aperto un corridoio umanitario di sette ore per permettere ai civili di spostarsi dal nord al sud della Striscia di Gaza. Secondo il Coordinatore delle attività governative nei Territori (Cogat), un’agenzia del ministero della Difesa israeliano che si occupa di coordinare le questioni civili tra il governo di Israele, sono migliaia le persone che si sono spostate verso sud lungo la strada Salah al Din. (segue) (Res)