Medio Oriente: si combatte intorno all’ospedale Al Shifa, Israele smentisce accordo su scambio prigionieri (2)

- Durante un incontro con le autorità delle comunità di confine con Gaza, colpite dall’attacco dello scorso 7 ottobre, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che “dopo l'eliminazione del movimento islamista palestinese Hamas, Israele eserciterà un controllo totale sulla Striscia di Gaza". Il premier ha precisato che il controllo dell’exclave comprenderà la completa smilitarizzazione per garantire che non ci saranno più minacce alla sicurezza di Israele. Da parte loro, le Idf hanno dichiarato “di prepararsi alla possibilità di attacchi su altri fronti”. Secondo diverse fonti militari citate da “Hareetz”, la priorità rimane la Striscia di Gaza, seguita dal fronte settentrionale al confine con il Libano, dove c’è massima allerta. Per il momento le Idf definiscono il conflitto come “multiregionale”, e non una guerra regionale totale, nonostante alcuni attacchi provenienti dallo Yemen e dalla Siria. Tuttavia, secondo le stesse fonti, “anche se i combattimenti a Gaza dovessero finire tra un paio di settimane gli obiettivi di guerra non saranno raggiunti”. Nel frattempo, una raffica di razzi è stata lanciata da Hamas contro l’area di Tel Aviv, nel primo attacco contro la città israeliana dallo scorso 7 novembre. Il sistema di difesa aereo israeliano Iron Dome è entrato in azione per intercettare i razzi. Secondo il quotidiano israeliano "Haaretz", due persone sono rimaste ferite nell'attacco. (segue) (Res)