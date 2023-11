Medio Oriente: si combatte intorno all’ospedale Al Shifa, Israele smentisce accordo su scambio prigionieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, continua a salire il bilancio dei morti dal 7 ottobre, con oltre 11.208 persone uccise tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania. Secondo quanto riferito il ministero della Sanità di Gaza, gestito dal movimento islamista palestinese Hamas, i morti a Gaza sono 11.025, a cui si aggiungono i 183 della Cisgiordania. I feriti sono 27 mila nella Striscia e quasi 2.500 in Cisgiordania. Tra le vittime figurano inoltre anche 99 operatori dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), secondo quanto reso noto dal commissario generale dell’Agenzia Philippe Lazzarini, ricordando che si tratta del “numero più alto di operatori umanitari Onu uccisi in un conflitto in così poco tempo”. Resta alta la tensione anche sul fronte nord, al confine con in Libano, dove nei pressi della linea blu (linea di demarcazione tra i due Paesi) diversi razzi teleguidati anticarro lanciati dal movimento sciita libanese Hezbollah dal territorio del Libano sono stati abbattuti dalle forze israeliane, che hanno risposto con colpi di artiglieria. Finora i combattenti di Hezbollah uccisi negli scontri sono 72. (segue) (Res)