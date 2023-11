Argentina: figlio di ex presidente Alfonsin, al ballottaggio mio padre avrebbe votato per Massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ballottaggio del 19 novembre, Raul Alfonsin - primo presidente dell'Argentina dopo il ritorno della democrazia (1983-1989) - avrebbe votato per il candidato del centrosinistra Sergio Massa. Lo ha detto il figlio Raul, oggi ambasciatore dell'Argentina in Spagna, in vista del duello che opporrà l'attuale ministro dell'Economia all'economista ultra liberale, Javier Milei. "Mio padre avrebbe fatto la stessa cosa che faccio io. (Le persone) continuano a parlare di Alfonsín, ma lui sarebbe molto preoccupato per i rischi democratici, (per questo motivo) sono convinto lui voterebbe per Sergio Massa", ha detto Alfonsín, esponente di 'Unione civica radicale (Ucr). "Siamo di fronte ad un disegno politico che mette a rischio la democrazia, non si è mai visto che un avversario come Javier Milei chiami 'topi' i suoi avversari e dica che ci sono stati degli 'eccessi' nella dittatura. Ma quello che mi preoccupa di più di Milei è che vuole porre fine alla democrazia", ha affermato. (segue) (Abu)