Argentina: figlio di ex presidente Alfonsin, al ballottaggio mio padre avrebbe votato per Massa (4)

- Determinante, stando alle ricostruzione dei media, potrebbe essere stato in questo senso l'intervento di Macri. Sotto la sua regia, Milei avrebbe attenuato la vis polemica, ridotto la sua presenza in video e sfumato alcune delle posizioni più radicali del programma politico, rivedendo tra le altre cose la brusca ritirata dello Stato da quasi tutti i settori della vita pubblica del Paese. Tutti elementi che potrebbero rendere più semplice, all'elettore del tradizionale centrodestra, votare per l'opzione comunque in grado di sconfiggere il "kirchnerismo". E non è un caso che Massa abbia celebrato la notizia dell'indagine che l'agenzia di valutazione indipendente del Fondo monetario internazionale (Fmi) aprirà a fine mese sul maxi prestito da 45 miliardi di dollari concesso nel 2018 proprio a Macri. Un prestito che per la sinistra, e per lo stesso Milei fino a non molto tempo fa, rappresenta la pietra tombale sulle finanze pubbliche del paese. (Abu)