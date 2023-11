IA: Gussalli Beretta (Confindustria Brescia), Non sarà l'intelligenza artificiale a rubarci il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà l'intelligenza artificiale "a rubarci il lavoro, ce lo ruberà invece chi userà l'intelligenza artificiale prima e meglio di noi". Lo ha detto Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia, durante l'assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull'Oglio (Bs) “All'Europa – ha proseguito – spetta sviluppare la posizione di leadership fin qui guadagnata anche nella definizione dei principi etici delle regole che ne guidano l'utilizzo, con una sola parola in testa: formazione per adeguare le competenze dei nostri lavoratori”, (Rem)