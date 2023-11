Migranti: Meloni, procedure frontiera in Albania esauribili in 28 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due centri in Albania potranno accogliere contestualmente fino a 3 mila immigrati per svolgere procedure di frontiera, che grazie a questo governo possono essere esaurite in 28 giorni. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel video dedicato alla rubrica “Gli appunti di Giorgia” pubblicato sui social, in riferimento all’accordo con l’Albania sui migranti. “Per questo nell'arco di un anno potranno essere gestiti in Albania anche fino a 36 mila migranti”, ha precisato. (Rin)