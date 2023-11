Migranti: Meloni, accordo con Albania di grande respiro europeo, non si può dire che deportiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considero l’accordo con l’Albania sui migranti di grande respiro europeo, con cui l'Albania si conferma nazione amica non solo dell'Italia ma anche dell'Unione europea. “Chi non è d'accordo può dire quello che vuole, ma penso non si possa sostenere che intendiamo deportare qualcuno in una nazione candidata all'ingresso nell'Unione europea”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel video dedicato alla rubrica “Gli appunti di Giorgia” pubblicato sui social. “Nonostante l'Albania non faccia ancora parte dell'Ue, Tirana si sta comportando di fatto come se già lo fosse, facendo scelte in linea con i principi di cooperazione e solidarietà alla base dell'Unione europea. L’accordo può diventare un modello di cooperazione fra Paesi Ue ed extra Ue sulla gestione dei flussi migratori”, ha sottolineato Meloni, che ha aggiunto: “Sono fiera del fatto che noi e l'Albania siamo stati i primi a immaginare una soluzione di questo tipo”. (Rin)