Roma: bandiere e cori contro Israele, nuova manifestazione pro Palestina (2)

- Sono arrivati a circa un centinaio i manifestanti, che sotto una pioggia battente, stanno protestando a Roma per la causa palestinese. Cartelli e striscioni contro “la guerra e l’imperialismo” e che chiedono “di smettere di uccidere i bambini palestinesi”. “Il popolo palestinese combatte contro l’apartheid” e “l’attacco via terra sulla Striscia di Gaza è stato l’ennesimo attacco di un governo che in un solo mese si è macchiato del crimine dell’uccisione di 10.000 civili”, ha urlato uno studente. Agli interventi si alternano cori contro Israele, quali "Netanyahu criminale, Israele criminale", “Israele vai via, Palestina terra mia”, “Palestina libera” e “Intifada fino alla vittoria”. (Rer)