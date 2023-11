Medio Oriente: Meloni, Italia ha fornito 16 tonnellate di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo facendo un lavoro a tutti i livelli per evitare l'allargamento della crisi in Medio Oriente con conseguenze che potrebbero essere inimmaginabili. “Finora l'Italia ha fornito 16 tonnellate di aiuti con due missioni di aerei che il 30 e 31 ottobre hanno trasportato in Egitto, a circa 50 chilometri dal confine con la Striscia di Gaza materiale da campo, tende, potabilizzatori, servizi e materiale medico, in modo da poter ospitare i civili sfollati e dare i primi aiuti”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel video dedicato alla rubrica “Gli appunti di Giorgia” pubblicato sui social. (Rin)