Imprese: Bonomi (Confindustria), chi ha voglia di lavorare qui il posto di lavoro lo trova

- Chi ha voglia di lavorare “qui il posto di lavoro lo trova, non lo trova chi non ha voglia. Il problema in tutta Italia è che non troviamo profili professionali”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, durante l'assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, in corso a Palazzolo sull'Oglio (Bs). La causa “è un insieme di fattori abbiamo sempre pensato formazione stesse fuori dalle fabbriche”. (Rem)