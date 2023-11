Lavoro: Cgil, bene affidamento servizio scolastico a Risorse per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affidamento del servizio scolastico integrato a Risorse per Roma, società interamente partecipata da Roma Capitale, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale "è un passo importante per gli oltre 2000 lavoratrici e lavoratori dell'appalto Global Service di Roma Multiservizi". E' quanto si legge, in una nota, della Cgil di Roma e del Lazio. "Con questa scelta - continua la nota- prosegue il percorso per superare anni di incertezze, di instabilità salariale e occupazionale. Questo è il frutto di tutti questi anni di mobilitazione e di lotta. Un impegno che continueremo a portare avanti finché non sarà finalmente raggiunto l'obiettivo di garantire buona occupazione e un servizio di qualità per le cittadine e cittadini più piccoli della Capitale e per le loro famiglie. Bene quindi l'approvazione odierna della delibera in Giunta Capitolina, così come previsto nell'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 25 ottobre s scorso. Auspichiamo di vedere in tempi molto brevi la chiusura del percorso con il passaggio anche in assemblea capitolina", conclude il sindacato. (Com)