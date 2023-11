© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul maltempo in Toscana “il governo anche stavolta è intervenuto immediatamente dichiarando lo stato di emergenza e stanziando le prime risorse utili a consentire alle istituzioni locali di far fronte, con le deroghe per muoversi in velocità”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel video dedicato alla rubrica “Gli appunti di Giorgia” pubblicato sui social. (Rin)