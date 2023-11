Medio Oriente: parlamentari opposizione libanese, necessario impedire espansione guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati dell'opposizione libanese hanno espresso "il loro totale rifiuto della continuazione della guerra israeliana contro Gaza" così come "la possibilità di assistere a un’espansione del conflitto a livello regionale”. È l’appello lanciato dai deputati in un comunicato rivolto ai Paesi arabi alla vigilia del vertice della Lega araba che si terrà domani nella capitale saudita Riad. “Crediamo che il vertice sia in grado di salvare il Libano”, prosegue la nota, in cui i deputati hanno chiesto “il sostegno dei Paesi arabi e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per attuare pienamente la risoluzione 1701 che costituisce l'ombrello costituzionale e internazionale per proteggere il Libano”. I parlamentari dell'opposizione hanno inoltre esortato i paesi arabi a "intervenire immediatamente, non solo per stabilire una tregua umanitaria o un cessate il fuoco a Gaza, ma anche per avviare un processo di soluzione politica basato sull'iniziativa di pace araba annunciata al vertice di Beirut nel 2002".(Lib)